La moció de censura de Cs contra Torra es debatrà i votarà el dilluns 7 d'octubre

El ple per a debatre i votar la moció de censura de Ciutadans contra Quim Torra serà dilluns 7 d'octubre. Així ho ha decidit el president del Parlament, Roger Torrent, després que al matí la qüestió de la data s'hagi tractat a la Mesa i a la Junta de Portaveus. Fonts de la Junta de Portaveus han explicat que la majoria de grups s'han pronunciat en favor de dilluns, tot i que Cs volia que se celebrés quan abans millor i, fins i tot, fer la sessió en dissabte. Per tal que prosperi la moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria d'obtenir el suport de la majoria absoluta dels diputats. Una xifra que no s'assolirà tenint en compte que ja té el vot en contra de la majoria independentista de JxCat, ERC i la CUP.

Tant la llei de presidència de la Generalitat i el Govern com el Reglament del Parlament estableixen que el debat i la votació s'ha de fer al cap de cinc dies després de ser presentada la moció de censura. Però no s'especifica si es tracta de dies hàbils o inhàbils, i això ha fet que al llarg del matí plantés al Parlament la possibilitat d'habilitar el dissabte. Però finalment, Torrent ha decidit que sigui dilluns.

La moció de censura està regulada per dues normes: la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern i el reglament del Parlament. Segons la primera llei, "el debat d'una moció de censura s'ha de convocar per al cap de cinc dies d'haver estat presentada, comptats a partir de l'endemà de la presentació". I el reglament, en l'article 152.8, s'estableix que la votació de la moció s'ha de fer al cap de cinc dies d'haver estat presentada la moció originària al registre del Parlament.

La Mesa d'aquest dimarts ha admès a tràmit la moció de censura de Cs en constatar que compleix els requisits formals i, segons el reglament de la cambra catalana, és el president qui convoca el ple.