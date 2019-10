El partit d'Errejón es presentarà en coalició en quinze províncies

El partit d'Íñigo Errejón es presentarà a les eleccions en coalició en quinze províncies, en dotze d'elles amb Equo -Madrid, la Corunya o Sevilla entre aquestes-, amb Chunta Aragonesista a Saragossa i amb Compromís a les tres valencianes, mentre que s'inclina per anar en solitari a Barcelona amb sigles pròpies de Més País.

El partit verd i Més País han registrat acords per presentar candidatures conjuntes a les províncies de Madrid, la Corunya, Pontevedra, Múrcia, Saragossa, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cadis, Màlaga, Granada i Astúries.

El partit de l'exnúmero dos de Podem ha registrat coalicions electorals també a la Comunitat Valenciana amb Compromís i a Aragó amb la Chunta Aragonesista, però no ha aconseguit finalment un acord a Galícia amb En Marea. A Biscaia, segons expliquen des d'Equo, el partit verd no participarà en la llista que presentarà Íñigo Errejón ni el seu nom apareixerà a la papereta, arran de la decisió d'Equo Berdeak -la marca del partit ecologista a Euskadi- de no estar present a cap candidatura del 10-N.

Molt pitjor li ha anat al PP en el seu intent de sumar forces al projecte Espanya Suma. Els populars només han aconseguit el suport de Fòrum Astúries per formar coalició a aquesta autonomia i el d'UPN i Cs per seguir presentant-se com a Navarra Suma, com ja van passar en les darreres eleccions.