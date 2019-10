Una periodista acusa Johnson de grapejar-la fa vint anys durant un dinar

Les acusacions que el primer ministre britànic, Boris Johnson, va grapejar una periodista vint anys enrere i que va oferir un tracte de favor a una exmodel quan era alcalde de Londres van enfosquir l'inici del congrés anual del Partit Conservador. Era previst que el ministre d'Economia, Sajid Javid, protagonitzés la jornada al centre de convencions de Manchester (nord anglès) on se celebra la reunió dels conservadors, amb un pla per apujar el salari mínim i augmentar la inversió en infraestructures després del Brexit.

L'atenció la va acaparar, però, la periodista del Sunday Times Charlotte Edwardes, després d'haver airejat que durant un dinar el 1999, quan Johnson era director de la revista conservadora The Spectator, l'ara primer ministre conservador va fer lliscar la mà per sota la taula per tocar-li la cuixa. «Estava asseguda a la dreta de Johnson; a la seva esquerra hi havia una dona jove a la qual conec. Es va servir més vi i se'l va beure. Sota la taula, vaig notar la mà de Johnson a la meva cuixa, estre-nyant-la», descriu el relat que va divulgar Edwardes.

La periodista va assegurar que l'altra dona asseguda al costat del líder conservador en aquell àpat li va explicar més tard que a ella li havia passat «exactament el mateix».

Johnson, que ahir tenia programades diverses entrevistes, es va veure obligat a respondre a preguntes sobre si el testimoni d'Edwardes és cert. «No és cert, i crec que allò que el públic vol és saber què s'està fent per millorar i unir aquest país», va assegurar el primer ministre. En ser qüestionat, de nou, sobre si la periodista s'ha inventat el relat, va eludir donar una resposta directa: «Només estic dient el que he dit. El que els ciutadans volen saber és què estem fent per ells i pel país», va dir.

És el segon desmentiment que es veu obligat a fer el primer ministre britànic en pocs dies. Durant el cap de setmana, Johnson va negar que oferís un tracte de favor a l'empresària i exmodel nord-americana Jennifer Arcuri -amb qui mantenia una relació- quan ell era alcalde de Londres, entre 2008 i 2016.