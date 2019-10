Puigdemont: «Superar el 50% dels vots independentistes el 10-N seria la millor resposta a la sentència»

L'expresident Carles Puigdemont veu "evident" que l'Estat espanyol intenta penjar-li "la llufa" del terrorisme per "marcar la casella per una tercera euroordre". En una entrevista a 'El Matí' de Catalunya Ràdio, Puigdemont ha descrit com una "fantasia pura i dura" vincular l'independentisme amb la violència o el terrorisme, i ha negat cap mena de contacte per planificar accions violentes, com apuntaven alguns mitjans citant la investigació de l'Audiència Nacional.

"És un deliri pensar que el president Torra, jo mateix o al conjunt de l'independentisme algú hagi tingut la temptació de provar una cosa que sabem que és un fracàs", ha dit. Puigdemont ha admès ser "plenament conscient" de la possibilitat d'una nova petició d'extradició i estar "preparat" per afrontar-la.



Puigdemont reclama "una mica de mesura" a Sánchez amb el 155



L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, "una mica de mesura" amb el 155, després que el socialista hagi afirmat que un executiu en funcions també podria aplicar-lo. "Que s'hagi d'aplicar un 155 per uns indicis de violència, no ho sé, al País Basc hi va haver gairebé mil morts i no hi han aplicat mai el 155", ha assegurat Puigdemont. "Si té ganes d'aplicar el 155 ja és una altra cosa", ha afegit, recordant però que el Senat està dissolt. Puigdemont ha dit que Sánchez "està en campanya i sap que anar en contra de les aspiracions de Catalunya dona vots". Amb tot, l'ha advertit que un 155 és una "condemna col·lectiva, no només als independentistes".

Puigdemont ha afirmat a l'entrevista que superar el 50% dels vots independentistes el 10-N per ratificar el mandat de l'1-O seria la "millor" resposta ciutadana a una sentència condemnatòria i un "element disruptiu" per a l'Estat perquè "afebliria" el seu discurs a nivell internacional.

El líder de JxCAT ha assegurat que no "insistirà" en una llista única perquè ja coneix la resposta dels altres partits, però ha demanat a la gent no quedar-se a casa. "Quina millor resposta si, setmanes després de la sentència, surt un resultat explícitament clar de la voluntat del poble de Catalunya?", afirma.