Rescaten 19 dones i 4 infants d'una «fàbrica de nadons» a Nigèria

La Policia de Nigèria va rescatar 19 dones embarassades i 4 nens víctimes de tràfic d'éssers humans en una «fàbrica de fer nadons» a la ciutat de Lagos, on eren obligades a quedar-se embarassades i vendre els seus nadons. Les embarassades rescatades tenien entre 15 i 28 anys i procedien de zones rurals del sud de Nigèria, d'on eren portades a la capital comercial -la segona ciutat més gran d'Àfrica-, sota promeses de feina com a treballadores de la llar.

No obstant això, les joves acabaven en el que s'anomena localment «fàbriques de nadons», segons va detallar el portaveu de la Policia, Bala Elkana.

Després de donar a llum, a les dones se'ls pagava uns 1.400 dòlars si el nadó era nen i uns 800 dòlars si era nena. Les compradores, per la seva banda, són dones infèrtils. La policia ha detingut dos sospitosos d'aquests abusos i està buscant una dona, presumpta responsable de la xarxa. El 2017 es hi va haver un augment del 600% en el nombre de víctimes de tràfic sexual arribades per mar a Itàlia, la majoria des de Nigèria.