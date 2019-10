El sindicalisme independentista convoca una vaga general per al dia 11

Els sindicats independentistes Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han convocat una vaga general a Catalunya el pròxim 11 d'octubre per reclamar drets laborals i socials, pocs dies abans que es conegui la sentència del judici del procés. Les dues centrals sindicals van presentar ahir la convocatòria de vaga al departament de Treball de la Generalitat i van informar-ne també les principals organitzacions patronals.

Fonts del sindicat han assenyalat que l'aturada de 24 hores es planteja en el marc del nou procés electoral obert a Espanya per recordar «les reclamacions laborals i socials» de Catalunya. En concret, els motius de la convocatòria són els mateixos utilitzats per la Intersindical-CSC en la vaga que va convocar el 21 de febrer passat, en aquella ocasió en solitari, com són la reclamació de la derogació de la reforma laboral i de la implantació d'un sou mínim català de 1.200 euros. A més, les dues forces sindicals insten a la igualtat de gènere al món del treball i a la superació de la bretxa salarial, així com reclamar la recuperació, en general, de les polítiques socials i ecologistes.

Independentment dels motius formals que s'al·leguen, la vaga tindrà lloc, si no es retira abans la convocatòria, pocs dies després del segon aniversari del referèndum de l'1-O i en una tardor que es preveu tensa per les mobilitzacions previstes davant una eventual condemna en el cas del procés. A priori, la vaga impactarà especialment en l'àmbit de l'educació, on és majoritari el sindicat USTEC-STES, que forma part de la IAC; i en l'administració de la Generalitat, on la Intersindical-CSC és el primer sindicat (empatat amb la CATAC) des del març passat.

L'última vaga convocada per la Intersindical el 21 de febrer va tenir un seguiment minoritari i el sindicat espera mobilitzar aquesta vegada un percentatge més alt de la població, malgrat que no té el suport dels dos principals sindicats (CCOO i UGT). Després de la presentació de la convocatòria de vaga, la Generalitat haurà d'elaborar ara l'ordre de serveis mínims.



Commemoracions de l'1-O

L'independentisme commemora avui el segon aniversari del referèndum unilateral de l'1 d'octubre amb diversos actes.

El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la resta de l'executiu català protagonitzaran un acte al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, amb el títol «Compromís del Primer d'Octubre», a les 11 h. Al migdia, partits i entitats independentistes es trobaran als jardins de la Sedeta, a Barcelona, per presentar «el marc de les mobilitzacions» que preveuen com a resposta davant una eventual sentència condemnatòria del Suprem. Convoquen aquest acte de presentació de les mobilitzacions de resposta al Suprem JxCat, ERC, la CUP, la ANC i Òmnium Cultural.

El primer aniversari de l'1-O, l'any passat, els activistes dels Comitès de Defensa de la República (CDR) van acaparar bona part del protagonisme de la jornada, amb talls de carreteres, ocupació d'infraestructures i protestes improvisades en múltiples punts de Catalunya. Enguany mantenen secretisme sobre les accions previstes per a l'1-O, després de l'impacte causat per l'empresonament de set dels seus membres per preparar presumptament accions violentes.

Abans, a les 19.00 hores, hi haurà una manifestació pels carrers de Barcelona, també convocada per l'ANC, que anirà des de plaça Catalunya fins a l'Institut Jaume Balmes -on va haver-hi càrregues policials durant l'1-O-, passant abans per davant de la seu de la Comissió Europea a Barcelona.

Des de l'ANC també s'han impulsat altres actes per commemorar el segon aniversari del referèndum unilateral: marxes amb torxes en municipis com Girona, Tordera, Cardedeu o Sant Andreu de la Barca, concentracions a Tarragona, Vic, Sabadell i Tàrrega, entre d'altres, i actes polítics en desenes de localitats, com Lleida, Tortosa, Blanes o Mataró.

Com ja van fer en la darrera Diada de l'11 de Setembre, els republicans marcaran perfil propi amb una convocatòria al marge de la resta de partits i entitats. Serà a 2/4 de 7 a Fonollosa i hi intervindran el vicepresident, Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, la portaveu republicana, Marta Vilalta, i els candidats al Congrés Gabriel Rufián i Carolina Telechea, a més de l'alcalde, Eloi Hernàndez.

A la nit, cap a les 21.30 hores, està previst que conflueixin l'exterior de la presó bagenca de Lledoners diverses marxes de torxes. La marxa és organitzada per l'ANC d'Artés, Balsareny, Callús, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torrella i Súria.

D'altra banda, organitzacions com la CUP, la CGT, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) o la Intersindical-CSC, que formen part de la Plataforma 3 d'octubre, han convocat una manifestació dijous que ve a les 19 hores a l'antiga presó Model de Barcelona.