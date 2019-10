El Suprem avala que s'exhumi Franco de manera immediata

Els magistrats de la secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem sostenen que el Govern espanyol no necessita una llicència d'obres municipal per exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos. A la sentència, que desestima per unanimitat el recurs de la família del dictador a la decisió de l'executiu espanyol d'exhumar Franco i traslladar-lo al cementiri de Mingorrubio, a El Pardo; els jutges afirmen que «no és una obra major» i que, en haver estat acordada pel Consell de Ministres, no cal l'aval de l'Ajuntament d'El Escorial.

Així doncs, l'alt tribunal dona via lliure a l'exhumació i marca el camí perquè el titular del jutjat contenciós administratiu 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, retiri la suspensió cautelar de la llicència d'obres per treure les restes de Franco del Valle de los Caídos. A banda, els sis magistrats argumenten que el decret del govern espanyol és constitucional i no vulnera els drets de la família del dictador.

La suspensió cautelar de la llicència urbanística que havia concedit l'Ajuntament de El Escorial decretada al febrer pel jutge del Tribunal Superior de Justícia de Madrid era l'últim escull per a l'exhumació. A la sentència, els sis magistrats del Suprem aplanen el camí de l'executiu espanyol per treure les restes del dictador del Valle de los Caídos.

El recurs d'un particular acceptat per Yusty Bastarreche al·legava que les obres per treure les restes mortals eren perilloses. El Suprem afirma que el Consell de Ministres no necessita llicència urbanística per traslladar les restes i tampoc veu que l'obre per retirar-les infringeixi les normes subsidiàries municipals. A banda, no veu irregularitats des de la perspectiva mortuòria.

Els sis magistrats també afirmen que no cal l'aval del prior del Valle de los Caídos per treure les restes de Franco, que es va mostrar contrari a l'exhumació. «La facultat d'impedir l'exhumació legalment acordada s'ha d'entendre que decau després d'aquesta sentència», diu el text, ja que el prior va emparar la negativa en l'oposició dels familiars als quals la sentència nega la capacitat d'impedir l'exhumació.

El Tribunal Suprem també diu que la inviolabilitat de la basílica del Valle de los Caídos, a l'interior de la qual està enterrat Franco, no pot estar per sobre de la llei espanyola.