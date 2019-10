La Generalitat ha obert 800 expedients per discriminació LGTBI en cinc anys

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha obert més de 800 expedients per discriminació cap a persones LGTBI des que es va aprovar la llei contra l'Homofòbia fa 5 anys i ha tramitat 1.000 canvis de nom de persones transsexuals.

La directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, ha fet avui balanç dels cinc anys d'implementació de la llei contra l'Homofòbia i ha reiterat la importància de denunciar qualsevol acció discriminatòria, ja que afirma que "és vital emprendre accions, sancionadores o reparadores, que garanteixin un país lliure de discriminació per motius d'identitat sexual o gènere".

Arran de la implantació el 2014 de la llei per garantir els drets del col·lectiu LGTBI, Mata ha explicat que el Govern ha elaborat mesures que pretenien "intentar garantir aquests drets, sensibilitzar la població i construir un marc de tolerància i integració".

Segons la Generalitat, en aquests cinc anys han tramitat més de 800 expedients administratius per casos de discriminació, als quals haurien de sumar-se els d'agressió que tramiten els Mossos d'Esquadra per la via penal.