La Generalitat Valenciana s'ha de comunicar amb el govern català en castellà, segons l'Advocacia de l'Estat

L'Advocacia de l'Estat diu que la Generalitat Valenciana s'ha de comunicar en llengua castellana amb l'administració catalana i, també, amb la balear. Els lletrats del govern espanyol ho justifiquen al·legant que el valencià només és oficial a València i no a Catalunya ni a les Illes.

Així es desprèn d'un document al qual ha tingut accés el diari Ara i que forma part del procés judicial que hi ha obert al Tribunal Suprem, on s'analitzen els recursos del Consell i la Intersindical Valenciana que es van presentar contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV) d'ara fa un any. En ella, es va declarar la nul·litat d'11 articles i una disposició final del decret que establia l'ús preferent del valencià en l'administració autonòmica.

"No existeix el deure de saber valencià i sí castellà", justifiquen els magistrats de la sala del contenciós-administratiu. A més, l'Advocacia de l'Estat també rebutgen l'ús preferent del valencià ja que això suposa "la postergació del castellà, que passa a trobar-se en una situació subordinada".