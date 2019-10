Iglesias: «Comparar el terrorisme amb els CDR és faltar el respecte a les víctimes»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha criticat aquest dimecres en una entrevista a Telecinco que es compari les accions del CDR amb el terrorisme. Segons Iglesias, hi ha alguns sectors de la política i els mitjans que "estan desitjant dir que torna ETA a Catalunya". "A Espanya hi ha víctimes del terrorisme que han vist com a un familiar li disparaven un tret o li posaven una bomba, i comparar això amb els CDR és banalitzar el terrorisme i faltar al respecte a les víctimes del terrorisme", ha sentenciat.

El líder de Podem ha fet aquestes manifestacions al programa Ana Rosa de Telecinco on un cop més la presentadora ha assegurat que els set CDR empresonats per l'Audiència Nacional estaven "fabricant explosius".

Segons Iglesias, "tallar una carretera o fer un acte de desobediència pot ser objecte de sanció civil, administrativa, o fins i tot penal", i si estaven fabricant explosius o no "ho haurà de dir un jutge". "Veurem el que passa i si efectivament estaven fabricant bombes o no, esperarem", ha sentenciat.

En aquest sentit ha criticat que "alguns estan desitjant dir que torna ETA a Catalunya", un fet "molt irresponsable" i una "manca de respecte a les víctimes d'ETA". "No es pot dir terrorisme a qualsevol cosa", perquè "no és el mateix posar silicona a la porta d'un establiment que disparar a la nuca d'algú".