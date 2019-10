La JEC ordena a Torra que retiri estelades, llaços i cartells dels edificis del públics de la Generalitat

La Junta Electoral Central (JEC) ha emès aquest dimecres una resolució on ordena al president de la Generalitat, Quim Torra, que retiri abans de divendres a les 15 h les estelades, llaços grocs, fotografies de candidats, pancartes, cartells o "qualsevol altre símbol partidista que contingui imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades per qualsevol de les entitats polítiques que concorren a les eleccions". Ho fa amb l'advertència de possibles "responsabilitats administratives, o en el seu cas penals" en el cas que Torra no compleixi "estrictament" aquesta decisió.

La Junta ha adoptat la decisió en resposta a una denúncia de Ciutadans i ha rebutjat les al·legacions presentades per la Generalitat. L'ens electoral recorda que ja va resoldre sobre aquesta qüestió els dies 11, 18 i 21 de març i 28 d'abril del 2019 –fet que ha portat Torra al TSJC- i insisteix que els llaços grocs i les estelades "són símbols partidistes utilitzats per formacions electorals que concorren a les eleccions" i per tant no poden estar presents als edificis públics que depenen del Govern.

Segons la JEC ens trobem davant una "reiteració en l'incompliment de l'obligació de neutralitat dels poders públics que ja es va produir en l'anterior procés electoral" i per tant insta el president de la Generalitat de Catalunya "perquè de manera immediata adopti totes les mesures necessàries per retirar dels edificis públics de l'Administració de la Generalitat i de totes les entitats vinculades o dependents d'aquesta Administració" de símbols que considera partidistes.

Això són "banderes estelades, llaços grocs i altres de significat anàleg, fotografies de candidats o polítics, així com pancartes, cartells o qualsevol altre símbol partidista o que contingui imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades per qualsevol de les entitats polítiques que concorren a les eleccions".

A més, Torra, segons la JEC, ha de garantir que "s'exerceixi una vigilància permanent perquè no es tornin a col·locar durant el període electoral cap d'aquests símbols partidistes". La mesura, continua la Junta "haurà d'estar complerta a les 15 h del divendres 4 d'octubre del 2019" i el Govern haurà de comunicar-li "el moment en el que es produeixi aquest compliment".

La JEC insisteix a advertir Torra de les "responsabilitats administratives i en el seu cas penals en que pot incórrer si no compleix estrictament aquest acord", i requereix a la Delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, "que informi a aquesta Junta si dins del termini previst s'ha complert aquest acord".