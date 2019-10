L'exdirector dels Mossos critica els que encoratgen «la crispació»

Andreu Martínez, director dels Mossos d'Esquadra fins ahir, ha enviat una carta de comiat als agents en la qual es mostra convençut que el cos és una de les institucions més «estimades» de Catalunya, malgrat «les veus dissonants que volen contribuir a la crispació».

En la seva carta, Martínez explica que va presentar la seva dimissió el 25 de setembre passat, una decisió «molt meditada i personalment molt difícil», convençut que era «el millor per al cos». «Lluny de fer-ho per l'interès personal, deixo el càrrec amb el convenciment que és la decisió més correcta», afegeix la carta del ja ex-director general, que ha estat rellevat al capdavant de la policia catalana. Segons recalca Martínez, la ciutadania reconeix els Mossos com «una de les institucions cabdals i més estimades del país», malgrat «alguns interessos que hi ha darrere de les veus dissonants que volen contribuir a la crispació».

A més, Martínez es mostra convençut que el projecte que impulsa l'actual equip de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra «és un projecte sòlid i de transformació a mitjà i llarg termini» que permetrà «noves fites d'èxit com tantes altres que han tingut al llarg de la seva història». «La societat catalana avança, i vostès, una de les columnes vertebrals de tota societat democràtica, han d'avançar al seu costat», afegeix.

D'altra banda, els sindicats policials Sap-Fepol, Uspac i SME van lamentar ahir la dimissió de Martínez, que ha estat rellevat per Pere Ferrer, perquè l'anunci del canvi s'ha fet en la vigília del segon aniversari del referèndum de l'1-O i no es va informar per canals interns del cos.

En declaracions a Europa Press, el portaveu d'Uspac, Francesc Vidal, va criticar que la dimissió no convé de moment que s'ha anunciat: «Tots sabem que l'octubre pot ser complicat. L'últim que necessitava el cos de Mossos era la dimissió del director general».

La portaveu del sindicat Sap-Fepol, Imma Viudes, va assegurar que «per a cap organització és bo tenir tres directors generals en tres anys», i va opinar que els canvis en comandaments i càrrecs polítics posen en dubte l'estabilitat del cos.

Per la seva banda, el portaveu de l'SME, Nacho Álvarez, va afirmar que els Mossos continuaran treballant «amb la màxima professionalitat», hi hagi un director o un altre, i va criticar que, després de diversos canvis en la cúpula política del cos, no hi ha hagut millores substancials.