El CAC i el Col·legi de Periodistes condemnen l'agressió a una periodista de Tele 5

Diversos manifestants que participaven en la manifestació pel 1-O a Barcelona, organitzada per l'ANC, van increpar a reporteres de TVE i Telecinco que cobrien la protesta aquest dimarts a la tarda.



El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) han condemnat l'agressió a la reportera de Tele 5 Laila Jiménez. Situada al mig de la manifestació, Jiménez va ser escridassada i intimidada per alguns dels assistents, que entre altres comentaris la convidaven a marxar al crit de "Perquè no te'n vas, mentidera!".



La periodista també va ser esquitxada al cap i a la ma amb un líquid. Al respecte, el Col·legi ha piulat aquest matí demanant "respecte" per la feina dels periodistes. "Ja no sabem com dir-ho perquè els periodistes no siguem objecte d'agressions ni coaccions", exclamen al seu compte de Twitter. El CAC, de la seva banda ha condemnat l'episodi i ha subratllat el dret a la llibertat d'informació.





Hacerle esto a una trabajadora con un micro en la calle es de energúmeno.



Lleves la bandera que lleves en el cuello.



Ya basta. pic.twitter.com/RGFYtdIAcX — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 1, 2019

Aquest episodi va generar tensió entre els propis manifestants, que van tractar d'aïllar a una de les persones que increpava a la periodista.