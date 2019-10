Nicolas Sarkozy anirà finalment a judici per finançament il·legal

El Tribunal de Cassació de França ha rebutjat el recurs presentat per l'expresident Nicolas Sarkozy per evitar l'obertura de judici oral pel presumpte finançament irregular de la seva campa-nya del 2012, per la qual cosa finalment l'antic mandatari haurà d'asseure's al banc dels acusats juntament amb més d'una desena de persones.

Així, la cort ha donat suport al dictamen previ i ha tombat els plans de Sarkozy per evitar in extremis un judici contra ell per l'anomenat cas Bygmalion, segons fonts citades pel diari Le Monde.