Puigdemont nega «cap mena de relació» amb els CDR a la presó

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va afirmar ahir que no ha tingut «cap mena de relació» amb els membres dels comitès de defensa de la república (CDR) empresonats i va augurar que tot forma part d'una «nar-rativa» per poder activar una euroordre per terrorisme i detenir-lo.

En una entrevista a Catalunya Ràdio en el segon aniversari del referèndum unilateral de l'1-O, Puigdemont va subratllar que és un «deliri i una fantasia pura i dura» pensar que ell, el president català, Quim Torra, i «el conjunt de l'independentisme hagin tingut algun tipus de temptació» per la violència.

Així, va apuntar que l'operació de la Guàrdia Civil i l'Audiència Nacional per la qual es van detenir i empresonar set persones per presumptament preparar actes d'índole terrorista formaria part d'una «narrativa» per atribuir-li a ell violència i així poder «marcar la casella de terrorisme en una euroordre».

Puigdemont va recordar que ja han intentat extradir-lo a Espanya sense èxit i va considerar que ara han generat aquesta «bestialitat tan gran» per intentar aconseguir que el lliurin a les autoritats espanyoles, «i si és per terrorisme, molt millor».



Cap relació amb els detinguts

Puigdemont va afirmar que no ha tingut «cap mena de relació» ni ha rebut «material sensible» dels set detinguts i, a més, va subratllar que si li hagués arribat una proposta d'activar la via violenta, l'hauria rebutjat de manera «automàtica». «És una fantasia pensar que hi ha una drecera que no passi pel civisme i la no-violència», va subratllar el líder de JxCat.

A més, va remarcar que no necessita «cap intermediari» per poder parlar amb Quim Torra.