Què és la Llei de Seguretat Nacional?

El PP la reclama i el govern espanyol no descarta aplicar-la. Parlem de la Llei de Seguretat Nacional, que tant populars com socialistes plantegen activar-la a Catalunya si hi ha una situació d'ordre públic que així ho requereixi. Però, en què consisteix exactament aquesta llei?

Aprovada el setembre del 2015, la Llei de Seguretat Nacional dota de poder el Govern central per regular situacions que afectin la Seguretat Nacional, és a dir, crisis que posin en perill els valors i principis constitucionals. Va ser aprovada gràcies als vots del Partit Popular, Partit Socialista i UPyD (els nacionalistes hi van votar en contra), i, a diferència de l'aplicació de l'article 155, per activar-la només cal un reial decret del Govern. S'ha de justificar el motiu de la crisi, l'àmbit geogràfic que afecta, la duració de les mesures que s'emprendran i l'autoritat que dirigirà i coordinarà les accions concretes.

A través de la Llei de Seguretat Nacional, per exemple, el Govern espanyol pot absorbir la coordinació dels Mossos d'Esquadra. La competència seguiria estant en mans de la Generalitat, però amb una coordinació superior i de forma directe, que es duria a terme per part de l'Estat. El mateix podria passar amb el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), que Pablo Casado, líder del PP, considera una "agència d'intel·ligència",

La postura del Govern en funcions de Sánchez



L'executiu espanyol recorda que la seva responsabilitat és "analitzar i contemplar" qualsevol possible resposta als "desafiaments que hi ha per davant i la necessitat de sortir del bloqueig i donar estabilitat al país". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat que "la situació està per estudiar tots els escenaris des del punt de vista polític i jurídic". "Som un govern constitucionalista que no acceptarem que hi hagi una vulneració de l'ordenament constitucional", ha afirmat. També el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska ha apuntat que "el govern està analitzant, estudiant i observant la realitat de Catalunya i actuarà en la forma oportuna, en el moment que fos precís i sempre conforme amb l'ordenament jurídic".

L'executiu espanyol obre aquesta porta després que el líder del PP, Pablo Casado, reclamés aquest dimarts l'aplicació de la Llei de Seguretat Nacional per prendre el control dels Mossos i dissoldre el CESICAT. Segons Casado, la Llei de Seguretat Nacional permet intervenir a Catalunya sense haver de donar compliment als requisits per a l'aplicació del 155, que el TC va establir que havia de ser raonat i limitat en el temps.

La Moncloa va apuntar aquest dimarts que estudia aquesta opció i la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat que el govern de Sánchez té sobre la taula "totes les opcions que hi hagi", també l'aplicació de la Llei de Seguretat Nacional si cal a Catalunya.

Robles: «Torra incita a la violència»



Segons la ministra de Defensa el president de la Generalitat, Quim Torra, fa "un mal favor a la convivència a Catalunya" perquè amb les seves manifestacions "està fent una incitació a la vulneració de l'ordenament jurídic i a la violència i crec que la societat catalana ha d'anar molt per davant de dirigents polítics com Torra".

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntat en aquesta direcció. Segons Marlaska cal "no ser alarmistes" en cap sentit perquè el govern espanyol serà "responsable" i actuarà sempre dintre de la llei. "No fem suposicions i no fem de futuròlegs", ha insistit en resposta a les preguntes insistents dels periodistes sobre l'aplicació de la Llei de Seguretat Nacional.

Aquesta normativa, ha dit, "s'aplica en els moments que s'ha d'aplicar i quan els supòsits de fet concorrin", com la resta de lleis, ha afegit. Marlaska ha citat aquesta norma però també el 155, l'Estatut o la Llei de forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Marlaska ha expressat la seva preocupació pel fet que el president de la Generalitat, Quim Torra, no hagi fet un "pronunciament de rebuig a qualsevol tipus de violència". També ha aprofitat per lamentar l'agressió a una periodista de Telecinco durant la manifestació independentista amb motiu del segon aniversari de l'1-O. "És preocupant", ha admès. Marlaska, però, ha volgut també destacar la bona tasca dels Mossos d'Esquadra dimarts i també la coordinació amb les altres forces de seguretat de l'Estat.