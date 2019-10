Trump va proposar disparar a les cames als immigrants que intentessin creuar la frontera des de Mèxic

Disparar a les cames i fer fosses amb cocodrils i serps. Aquestes són dues de les solucions per evitar l'entrada d'immigrants als Estats Units des de Mèxic que va posar sobre la taula el president nord-americà, Doland Trump, en una reunió tensa el març passat amb els seus principals assessors en matèria de política migratòria.

El diari 'The New York Times' ha reconstruït a partir de més d'una vintena d'entrevistes la reunió, celebrada al Despatx Oval i els moviments posteriors dels assessors per intentar convèncer Trump que suavitzés la seva postura, que en privat incloïa al·lusions a la construcció d'un fossat fronterer amb aigua i animals -serps i cocodrils- o d'una tanca electrificada i amb punxes.

El que en un principi havien de ser 30 minuts de reunió es van convertir en dues hores de tensió, durant les quals el repte va ser bàsicament frenar els impulsos del president. "M'esteu fent quedar com un idiota!", va cridar Trump en un moment, reivindicant-se com un expert en la matèria: "Vaig fer campanya sobre això. És el meu tema".

En l'afany de Trump per contenir el flux migratori, fins i tot va plantejar el tancament complet de la frontera l'endemà mateix, una immediatesa que hauria suposat problemes per al trànsit quotidià de turistes i treballadors.

Els assessors van aconseguir convèncer al mandatari que ajornés l'ordre almenys una setmana, temps durant el qual van estar mobilitzats per fer-lo canviar d'idea. Així, van encoratjar directius d'empreses, legisladors republicans i membres de la Cambra de Comerç perquè es posessin en contacte amb la Casa Blanca per avisar dels perjudicis que generaria el tancament fronterer. A meitat de setmana, els ànims van semblar calmar-se i el president va plantejar una via intermèdia, amb amenaces a Mèxic amb la imposició d'aranzels si no prenia mesures per frenar l'arribada de migrants.

La reunió, però, va tenir més conseqüències: poc després va començar una purga d'assessors als quals Trump no considerava suficientment fidels i que va tenir com a víctima més notòria Kirstjen Nielsen, llavors secretària de Seguretat Interior.