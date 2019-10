Així és com els lladres «marquen» els pisos buits per entrar-hi a robar

Hi ha diferents mètodes per saber si una casa està buida, però la polícia s'ha trobat amb aquesta peculiar forma i difícil de detectar. Agafen un tros de plàstic i el posen a la part inferior de la porta.

D'aquesta manera, si la porta no s'obre, l'enganxina es quedarà al mateix lloc i això significa que l'habitatge està lliure per poder entrar a robar. Els Mossos d'Esquadra han retirat prop d'una trentena de marcadors que els detinguts havien col·locat per saber on robar. Saps què són i com fer prevenció? Mira aquest vídeo.