Almenys quatre morts en un atac amb ganivet a la Prefectura de Policia de París

Almenys quatre persones han mort en mans d'un home armat amb un ganivet aquest dijous a la Prefectura de Policia de París, segons informen els mitjans francesos, que també han confirmat la mort del presumpte agressor.

L'assaltant, que treballava per a la Direcció d'Intel·ligència de la Prefectura de Policia (DRPP), ha mort després de ser disparat per un altre agent al pati de la Prefectura, segons precisen els mitjans.

Entre els morts hi ha almenys una agent de policia, mentre que hi ha una altra persona ferida. D'acord amb l'emissora RTL, de moment les autoritats no donen prioritat a la pista terrorista en el cas.

Segons 'Le Figaro', la versió que sembla cobrar força és que es tracti d'una venjança relacionada amb un assumpte sentimental. En aquest sentit, France Info apunta que l'agressor ha atacat primer dues agents administratives.

El ministre de l'Interior, Christophe Castaner, i el primer ministre, Edouard Philippe, s'han desplaçat a la Prefectura després de l'atac juntament amb el fiscal, mentre que s'ha procedit al tancament de l'estació Cité, a la línia 4 de metro, com a mesura de precaució.