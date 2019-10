Budó veu «comparable» la justícia d'Espanya i Turquia i diu que «com a Govern no podem fer desobediència civil»

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va considerar ahir «perfectament comparable» la qualitat de la democràcia i la justícia d'Espanya i Turquia. En declaracions a TV3, Budó va indicar que aquestes «situacions paral·leles» entre la justícia espanyola i la turca queden reflectides en un document de treball d'un comitè de l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa que estudia, segons la consellera, si s'estan vulnerant drets de polítics empresonats a Espanya i Turquia. «A Catalunya fa temps que ho sabem», va dir Budó, que va denunciar el que considera el «judici injust» contra els líders del procés al Tribunal Suprem.

D'altra banda, Budó va assegurar que el Govern com a tal no pot exercir la «desobediència civil» com a resposta a la sentència del procés, però sí «respectarà» allò que decideixi fer la «societat civil organitzada».

En declaracions a SER Catalu-nya, Budó va recalcar que «ha de ser la societat civil organitzada» la que decideixi si hi ha d'haver «desobediència civil». «Nosaltres, com a govern, no podem fer desobediència civil, perquè no seria acceptable que fos així, però en qualsevol cas el màxim de respecte pel que es decideixi des de la societat civil», va apuntar.

A més, Budó va denunciar que, en campanya electoral, els principals partits polítics espanyols «es posen el 155 a la boca per guanyar vots».

Segons la consellera, «utilitzen els atacs a Catalunya per esgarrapar-se vots els uns als altres» i en aquest sentit, segons el seu parer, no hi ha «cap diferència entre el PP, el PSOE, Cs i Vox».