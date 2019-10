La candidatura d'Errejón comença a recollir signatures per al 10-N

La candidatura d'Íñigo Errejón va començar ahir a recollir signatures per a una llista de Més País a Barcelona per si finalment decideix presentar-la al 10-N. Segons va avançar El Periódico i van confirmar a l'ACN fonts de Més País, el comitè electoral encara no ha decidit si es presentarà o no, però s'estan recollint signatures per si, arribat el moment, Errejón opta per fer aquest pas.

La recollida de signatures és necessària per presentar-se a les eleccions al Congrés i al Senat i cal que la candidatura tingui, almenys, la signatura de l'1% dels inscrits al cens electoral de la circumscripció.

Fins ara, la nova aposta d'Íñigo Errejón no ha tingut el suport dels comuns. La líder, Jéssica Albiach, va explicar ahir que no troba la necessitat que es presenti aquesta candidatura perquè ja hi ha un espai polític per a aquests electors, el d'En Comú Podem. També va lamentar aquesta possibilitat el portaveu dels comuns al Congrés, Jaume Asens, que creu que la decisió pot fragmentar encara més l'esquerra. D'altra banda, va afirmar que els sembla «innecessàries» i que a Catalunya «no agrada» que s'exportin «operacions d'altres parts de l'Estat».

D'altra banda, ahir va fer-se públic que Més País aconseguiria 16 diputats a les eleccions generals del 10 de novembre i en robaria fins a vuit a Unides Podem i quatre al PSOE, segons una enquesta del partit feta entre el dilluns 23 i el dimecres 25 de setembre. A més, mobilitzaria abstencionistes progressistes perquè el bloc aconseguiria fins a tres escons més respecte a l'abril.

Aquesta enquesta preveu que els d'Errejón aconseguirien fins a tres diputats per Madrid i dos per Barcelona. A aquests cinc diputats, se n'haurien d'afegir 11 a Múrcia, Sevilla, Cadis, Màlaga, Biscaia, València, Alacant, Balears, la Corunya, Astúries i Las Palmas.

Segons l'estudi, el partit d'Errejón obtindria el 6% dels vots, i serien útils per mobilitzar els votants progressistes perquè el percentatge de suports del bloc d'esquerres seria del 45%, davant del 42,9% del bloc de dretes.