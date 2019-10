Erkoreka rebutja les paraules de Puigdemont sobre el 155 i ETA

El portaveu del Govern basc i conseller de Governança Pública i Autogovern, Josu Erkoreka, va qualificar ahir «d'impertinents i desafortunades» les paraules de l'expresident Carles Puigdemont sobre l'aplicació del 155 i ETA.

Erkoreka va referir-se a les declaracions fetes per Puigdemont ahir en què va rebutjar que es repetís l'article 155 a Catalunya perquè pugui haver-hi «indicis de violència», i va afirmar que al País Basc hi va haver «gairebé mil morts» d'ETA i no es va aplicar mai aquest precepte.

En una entrevista a Onda Basca, recollida per Europa Press, Erkoreka va assegurar que «és tan evident que són desafortunades i impertinents que, probablement, el millor és no prendre-les en consideració». «Vull situar-les en el moment de tensió que estan vivint a Catalunya i, particularment, el senyor Puigdemont. En aquest context, segurament no ha encertat en l'expressió ni en el que volia dir», va afegir. Erkoreka creu que «ningú considera que són oportunes ni encertades aquestes expressions», tot i que va apuntar que «això no enterbolirà la relació de lleialtat i col·laboració que sempre hi ha hagut entre els dos Executius».