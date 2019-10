L'advocat d'Anna Gabriel diu que «no hi ha risc» d'extradició per a ella a Suïssa «si no hi ha un canvi d'acusació»

L'advocat d'Anna Gabriel diu que «no hi ha risc» d'extradició per a ella a Suïssa «si no hi ha un canvi d'acusació»

L'advocat d'Anna Gabriel, Olivier Peter, ha afirmat que "no hi ha risc" d'extradició per a la cupaire a Suïssa, un cop es dicti la sentència de l'1-O, "si no hi ha un canvi d'acusació". En aquest sentit, Peter ha recordat en declaracions a l'ACN que el delicte de rebel·lió pel qual se l'imputava "no pot comportar l'extradició de Suïssa". "El govern suís fins ara ens ha donat la raó", ha remarcat. Tot i això, el lletrat suís ha assegurat que Gabriel està "tranquil·la" i que "si arribés una ordre de detenció" contestarien com han fet fins ara.

El també advocat internacional del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha avisat que denunciaran a les "instàncies internacionals i ONGs" una eventual sentència condemnatòria. D'altra banda, ha recordat que si és condemnat, prepararan un recurs al Tribunal Constitucional i després al Tribunal Europeu de Drets Humans amb seu a Estrasburg.

Tanmateix, no pot preveure quan podrà arribar el cas al TEDH perquè el Constitucional vol "retardar" una potencial condemna a Espanya pel cas dels líders independentistes.