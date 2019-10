Multen un veí de Madrid per posar llaços grocs, segons «Madrileños por el derecho a decidir»

Un veí de Madrid ha estat multat amb 601 euros per posar llaços grocs al districte madrileny de Carabanchel, segons l'entitat Madrileños por el derecho a decidir. Els fets van tenir lloc el setembre del 2018, quan tres persones, dues d'elles jubilades, penjaven el símbol en defensa dels polítics independentistes presos per recordar que duien tancats prop d'un any i van ser identificats per la policia. Després de recordar que la Fiscal General de l'Estat havia declarat poc abans que treure o posar llaços grocs no era delicte, l'agrupació lamenta que a Madrid "no es permet" perquè, al seu parer, "trenca el relat que ningú més arreu del país se solidaritza amb el procés català, donant suport al seu dret a decidir i protestant legítimament davant l'empresonament dels seus líders".

Segons el relat que fa l'entitat, mentre les tres persones penjaven llaços van aparèixer una vintena d'agents de la Policia Nacional, alguns de paisà, que van baixar de vuit vehicles per identificar-les. Alguns agents van treure els llaços i altres van demanar la documentació als tres identificats. Més tard, quan els la van tornar, a un d'ells li van entregar també una acta de denúncia on s'especificava que s'havia negat a donar-la. L'entitat nega aquest extrem.

Madrileños por el derecho a decidir afegeix que van passar mesos sense que la persona denunciada rebés cap notificació per correu de l'inici de l'expedient sancionador. Aquest tràmit, subratlla, li hauria permès presentar al·legacions.

El juny passat va rebre la notificació de resolució que li imposava la sanció de 601 euros per "desobediència a uns agents i negar-se en reiterades ocasions a entregar la documentació quan li va ser requerit". L'entitat considera aquesta afirmació "falsa i ridícula", així com d'una "excusa" davant la "decepció" pel "resultat miserable" d'una operació policial duta a terme amb un desplegament "desproporcionat".

Finalment, l'entitat lamenta que es tracta "d'un cas més" de l'aplicació de la Llei Mordassa "amb la qual pretenen silenciar qualsevol veu dissident".