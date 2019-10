Els partits del Congrés acorden reduir el cost de la campanya electoral

Els partits polítics amb representació al Congrés van signar ahir un acord per a la reducció del cost de la campanya electoral. El document, de tres pàgines, estableix que renuncien a la fabricació i instal·lació de banderoles als llocs gratuïts que cedeixen els ajuntaments, així com a contractar publicitat exterior o espais comercials per a la col·locació de cartells i altres formes de propaganda electoral. L'acord és per a totes les candidatures, tan al Congrés com al Senat, i a totes les circumscripcions electorals, incloses aquelles on els signants es presentin en coalició. L'acord ha estat signat pel PSOE, PP, Cs, Podem, Vox, ERC, PSC, JxCAT, PNB, Compromís, IU, Catalunya en Comú i el PRC, i està subordinat al fet que totes aquestes formacions assumeixin el compromís davant d'un notari.