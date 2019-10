Les pluges torrencials a l'Índia deixen almenys 140 morts

Les fortes pluges han deixat almenys 140 persones mortes en els estats indis d'Uttar Pradesh i Bihar en els últims tres dies. La temporada dels monsons de l'Índia generalment comença a desaparèixer a principis de setembre, però aquest any han continuat les fortes pluges en diferents parts del país, provocant greus inundacions. Les cases, les botigues i fins i tot les sales d'un gran hospital s'han inundat, per la qual cosa les autoritats s'han vist obligades a desplegar bots salvavides per a rescatar als residents d'algunes zones. El Departament de Meteorologia de l'Índia ha dit que rebaixaran les pluges en els propers dies.