El president del TS veu incertesa sobre la reacció social a la sentència

El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, creu que hi ha «incertesa» sobre quina serà la reacció «majoritària» de la societat catalana davant la imminent sentència en el cas del procés.

«Jo crec que ara hi ha una gran incertesa sobre quin pot ser el tipus de resposta per part de la societat catalana, no tant per part dels polítics independentistes, que ho estan anunciant constantment i sembla que els seus propòsits els coneixem, però no tant així com de la mateixa societat catalana», va dir a EFE a Lisboa. Lesmes va afegir que aquesta incertesa planeja sobre si la societat catalana, «de forma majoritària o important, abonarà aquest tipus d'iniciatives o no». «És difícil saber-ho ara. Efectivament, en les últimes crides, tant l'11 de setembre, amb motiu de la Diada, com aquest 1 d'octubre, hi ha hagut menys resposta de la que ells [els polítics independentistes] esperaven», va reflexionar. Lesmes va reiterar que, sigui quina sigui la sentència, aquesta ha de ser acatada i que les eventuals crítiques o reaccions, legítimes, «han de fer-se sempre en els marges de la llei i mai fora de la llei o contra la llei».

D'altra banda, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha advertit del retard del Constitucional en la resolució de recursos d'empara dels independentistes en presó preventiva que consideren que no s'ajusta a la Constitució i vulnera el seu dret a la llibertat personal. En una nota de premsa, el Síndic indica que la imminent sentència l'obliga «a advertir de la possible vulneració de drets en consideració de la intervenció d'altres altes instàncies jurisdiccionals».

Ribó assenyala que el TC té pendent de sentència, des de fa més d'un any, la resolució de diversos recursos d'empara en què les persones que recorren estan privades de llibertat en aplicació d'unes mesures cautelars de presó preventiva sense fiança dictades a final de l'any 2017 i principi del 2018. Per al Síndic, «el retard a dictar aquestes sentències, cosa que difícilment es produirà abans de la sentència del Tribunal Suprem, fa perdre a la futura sentència estimatòria del TC tota eficàcia pràctica respecte als drets a la llibertat de les persones recurrents, o els ocasiona uns perjudicis impossibles de reparar i, de fet, en la pràctica equival a una veritable denegació de justícia».