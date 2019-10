Sánchez diu que en tot cas qui aplicarà el 155 «és l'independentisme»

El president del govern en funcions, Pedro Sánchez, ha responsabilitzat les formacions independentistes i el govern català d'una eventual aplicació de l'article 155 de la Constitució. Segons Sánchez, "són ells els que tenen la responsabilitat de no obligar l'Estat a haver d'aplicar un article perfectament legítim". "Ells són els que poden prémer el botó del 155 o no", ha sentenciat. En una entrevista a Nius Diario, Sánchez ha rebutjat les acusacions que li cauen des d'aquestes formacions i també de Podem de fer "electoralisme" amb una eventual resposta contundent de l'Estat a la reacció a la sentència de l'1-O. "No crec que l'aplicació d'un article o un altre doni més vots –ha dit- sinó que és una qüestió d'obligació del govern d'Espanya de garantir la convivència i la seguretat". També s'ha mostrat "preocupat" per les detencions per terrorisme i la possibilitat que s'instal·li un fenomen d'aquesta naturalesa a Catalunya, però "més" pel fet que el president de la Generalitat, Quim Torra, "no condemni els indicis de violència".

Sánchez a insistit que tan l'article 155 com la Llei de Seguretat Nacional es podrien aplicar encara que el govern estigui en funcions. "Jo no amenaço, sinó que adverteixo", ha dit, i els tres eixos de l'eventual resposta del govern seran la "fermesa democràtica" per "preservar l'Estatut i l'ordre constitucional", en segon lloc la "proporcionalitat per no tirar més gasolina al foc", i en tercer la "unitat" per donar una resposta consensuada amb altres forces polítiques.

En tot cas ha apuntat que la coordinació del seu executiu amb els Mossos d'Esquadra durant l'1-O va ser bona, però considera que part de l'independentisme té un "projecte reaccionari" perquè "no només volen treure Catalunya d'Espanya, sinó que volen treure Espanya de Catalunya". Per contra, segons ha dit, "la societat catalana no vol la independència, i en realitat l'independentisme pota 10 anys ensopegant mb la mateixa pedra".



"Preocupat" pel "terrorisme"

Sánchez s'ha mostrat "preocupat" per les detencions de CDR per terrorisme però "sobretot per la banalització que es fa per part d'alguns actora polítics del concepte terrorisme". "Si un ciutadà escolta els seus líders polítics dir que Espanya és un Estat opressor, que hi ha presos polítics i que no hi ha llibertats, tota aquesta gran mentida que ha construït el sobiranisme català, aquest tipus de discursos contribueixen a la radicalització d'elements extremistes".