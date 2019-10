El TC avala que l'avaluació final de primària es pugui fer en llengua castellana

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat que els pares puguin triar que els seus fills facin les proves finals d'educació primària en castellà. El tribunal ha desestimat parcialment el recurs de la Generalitat contra un decret del 2015 que regula les característiques d'aquestes proves, però fonts del departament d'Educació han assegurat que la decisió judicial no afecta les proves que es fan actualment a Catalunya als alumnes de sisè de primària, ja que es regulen per una altra normativa. Les mateixes fonts indiquen que la prova que regula el decret del 2015 no s'està fent a Catalunya en aquests moments. Fonts del ministeri d'Educació han reconegut que la prova que regula el decret del 2015 està paralitzada i que no s'està realitzant, ja que un altre decret del 2016 la va aturar i va ser substituïda.