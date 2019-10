Ayuso es pregunta si, després de l'exhumació de Franco, «cremaran les esglésies»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va sostenir ahir, a l'Assemblea de Madrid, que li fa por «la llei de memòria històrica», així com «haver de remoure ferides o encetar-les».

Ayuso va fer aquestes declaracions durant la seva intervenció en la sessió de control del ple, en resposta a una pregunta de Vox sobre l'exhumació de Franco. Sobre això, la dirigent madrilenya va criticar que hagi estat el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, el culpable que s'estigui parlant sobre aquest assumpte «per fer-se més de Podem que el mateix Pablo Iglesias» i lluny de «promoure la unitat dels espanyols o resoldre els problemes».

El seu objectiu, segons Ayuso, és anar contra «la transició, la corona, la bandera i la Constitució perquè simbolitzen fortalesa, institucions i convivència».

«Què vindrà després? La creu del Valle, parròquies del Valle, cremaran com l'any 36... El govern que s'ha instal·lat al palau de la Moncloa es manté en el bloqueig», va dir.

Quant a les competències de la comunitat per mirar de paralitzar l'exhumació, la presidenta va remarcar que el Govern regional es limitarà a «exercir les seves competències i complir sempre amb la llei», els agradi o no els agradi.

En aquest sentit, va explicar que el reglament de la sanitat mortuòria estableix que estan exemptes d'autorització sanitària les exhumacions de restes mortals quan hagin transcorregut cinc anys de la defunció.

Per la seva banda, el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, va sostenir que «per descomptat» defensa la llei de memòria històrica, com ho fa amb la resta de normatives que estan en vigor, així com la seva aplicació a la regió i en la resta del país.

El número dos de l'Executiu madrileny va indicar que «és una certesa» que «l'any 36 van cremar les esglésies», però va remarcar que també és una realitat que el Govern regional farà «tot el que calgui perquè no tornin a cremar el 2019 com a conseqüència que hi hagi algú que vulgui imposar la seva ideologia sobre d'altres».



Un debat estèril

En aquest punt, Aguado va criticar que sempre que s'arribi a una campanya electoral surti «el tema de Franco i dels seus ossos. Em sembla que és un tema recurrent per part de l'esquerra, que a més divideix la societat, i que és un debat des del meu punt estèril. Em preocupen molt més les pensions, la dependència, l'accessibilitat, l'educació...», va afirmar.

Per la seva part, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va assegurar que «la dignitat, la memòria, la justícia i la reparació no debiliten la democràcia espanyola sinó que la fan més gran».