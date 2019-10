Borràs acusa Sánchez de tenir el 155 com a únic projecte polític

La cap de llista de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va acusar ahir el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, de tenir «el 155 com a únic projecte per a Catalunya», en comptes de «buscar una solució política per a un conflicte que és polític».

Laura Borràs va referir-se a les paraules de Pedro Sánchez, que va dir que l'aplicació de nou de l'article 155 a Catalunya depèn del que facin els partits independentistes. Segons Borràs, «de Pedro Sánchez es confirma el que ja sabíem, que és que l'únic projecte que té per a Catalunya és el 155 i les amenaces permanents».

«Ens agradaria», va argumentar Borràs, «que tingués un projecte polític, i poder asseure'ns per fer política i negociar-ho, però està situat en el terreny de l'amenaça». «Dir ara que el 155 depèn de nosaltres és la tàctica que utilitza sempre qui és violent i vol exercir aquesta violència», atès que «el 155 és també una forma de violència», va assegurar la cap de llista de JxCat.

Segons Borràs, «el poble de Catalunya ha sortit al carrer sempre que ha vist necessari fer-ho per defensar els seus drets, i ho ha fet sempre de forma cívica i democràtica, per la qual cosa aquest intent de vincular-ho amb una imatge de violència és insostenible».

«Qui escalfa els carrers», va puntualitzar Borràs, «és qui es nega a negociar una sortida política a un conflicte que és polític, és qui manté a la presó de forma injusta persones de pau que estaven exercint els seus drets polítics». «Qui escalfa els carrers», va afegir, «és l'Estat espanyol, que reconeix que els presos polítics tenen dret a ser candidats en unes eleccions, i després fulmina aquest mateix dret quan ja han estat elegits democràticament pels ciutadans».

Sobre l'ordre de la JEC de retirar els llaços grocs i altres símbols dels edificis públics, va lamentar que aquest organisme «insisteixi a considerar que els llaços grocs són partidistes, perquè la pregunta que sorgeix de manera immediata és a quin partit pertanyen».