Un dels policies investigats per les càrregues de l'1-O a Girona assegura haver vist armes blanques i cares d'odi

El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona ha començat a prendre declaració als primers policies investigats dins la querella col·lectiva per les càrregues de l'1-O a Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva.

El primer dels que ha declarat, un comandament del cos, va actuar a l'Escola Verd el dia del referèndum. Segons fonts judicials, el policia ha assegurat davant la jutgessa haver vist armes blanques aquell dia i cares d'odi entre els votants.

A més, també ha dit que els hi tiraven líquid i els van amenaçar amb posar-los bombes als seus vehicles. Dels sis policies que hi ha citats per aquest divendres, finalment un d'ells no compareixerà perquè ha al·legat motius familiars.

El dia del referèndum, aquests investigats formaven part dels dispositius policials que van actuar als col·legis electorals situats al Verd, al Dalmau Carles i al Servei Municipal d'Ocupació (SMO) de Sant Narcís. Se'ls investiga pels delictes de tortures, lesions i danys