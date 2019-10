El govern espanyol porta al TC la resolució del Parlament que defensa l'autodeterminació i torna a reprovar el rei

El govern espanyol ha aprovat presentar dos incidents d'execució al Tribunal Constitucional (TC) -i no un recurs d'inconstitucionalitat- contra els punts de la resolució del Parlament del 25 de juliol en defensa del dret a l'autodeterminació i el que torna a reprovar el rei Felip VI. Ho ha anunciat aquest divendres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Celáa. La ministra portaveu ha reclamat la "immediata suspensió" i la "nul·litat" dels punts de la proposta de resolució conjunta de JxCat, ERC i la CUP. Celáa ha argumentat que incompleixen diverses sentències del TC que ja havien declarat inconstitucionals aquests aspectes. La ministra portaveu ha avisat que sol·licitaran que el TC adverteixi el president del Parlament, Roger Torrent, i la resta de la Mesa sobre el seu "deure d'impedir qualsevol iniciativa" a futur que suposi "eludir sentències del TC sobre aquests assumptes".

L'executiu espanyol ha insistit que no acatar la "clara advertència" que el TC notificarà a Torrent i els membres de la Mesa que no acatar-ho pot tenir conseqüències penals "particularment greus". Això ha dit el ministre de Política Territorial, Luis Planas, que ha concretat que podrien cometre un delicte de "desacatament". Planas ha dit que el govern espanyol espera que la Mesa de la cambra catalana "compleixin" amb el que el TC els indiqui. "És el millor per a tots", ha remarcat.

Sobre els incidents d'execució que ha anunciat Celaá, ha concretat que els punts que porten al TC incompleixen les sentències 259/2015 i 136/2018, que ja es pronuncien sobre resolucions sobre el dret a l'autodeterminació, i la 98/2019 que ja va anul·lar l'anterior reprovació del rei Felip VI. Planas ha concretat que el que demanen amb els incidents d'execució és que el TC asseguri que les seves decisions es compleixen. "Les lleis estan per complir-les", ha insistit.

Portarà al TC tres resolucions més



Planas ha afirmat que també portaran al TC les tres resolucions aprovades al Parlament la setmana passada al Debat de Política General sobre l'1-O, els presos i la presencia de la Guàrdia Civil a Catalunya. El ministre ha dit que encara han d'estudiar si serà amb un recurs ordinari o si també ho faran via incident d'execució. En tot cas, Planas ha previst que s'aprovi divendres de la setmana que ve.