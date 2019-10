El nou director dels Mossos afirma que respectarà la llei

El nou director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, es compromet a un «escrupolós compliment de la legislació» i «de les funcions de policia judicial», conscient de «l'excepcionalitat de les dificultats que estem vivint», situació que vol afrontar amb «serenitat».

En una carta adreçada ahir als agents dels Mossos, Ferrer va remarcar «l'esforç» que ha fet el cos al llarg dels anys per «arribar on som avui».

«Un projecte de país sovint gens fàcil que em comprometo a seguir construint pel bé de la institució amb seriositat, rigor i escrupolós compliment de la legislació, respectant l'àmbit de la decisió operativa i les actuacions que es derivin de les funcions de policia judicial», va escriure en la missiva el nou director general de la Policia de la Generalitat.

Ferrer afirma que és «plenament conscient de la delicadesa i excepcionalitat de les dificultats que estem vivint» i que vol afrontar aquest escenari amb «serenitat i seny». A més, assegura que serà un «aliat» de tots els agents dels Mossos per defensar-los, un «compromís ferm» que, diu, «assumeixo sabent l'esforç que l'organització requereix».

El nou director general de la Policia va començar la seva missiva agraint la «confiança» dipositada en ell per assumir aquest càrrec, i recorda que la seva labor en el departament d'Interior de la Generalitat li ha permès conèixer el cos dels Mossos en els seus «diferents àmbits i moments».

D'altra banda, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va assegurar ahir que no hi ha ni hi haurà «cap dada objectiva» perquè es pugui aplicar la Llei de Seguretat Nacional a Catalu-nya, tal com ha reclamat recentment el Partit Popular.

Buch va dir que aquesta qüestió forma part del debat partidista de la precampanya i va demanar parlar «sobre assumptes que interessin a la societat i no sobre si traiem o no competències sense tenir les dades objectives per fer-ho». En declaracions als mitjans, el conseller va insistir que els Mossos «compleixen les seves competències de seguretat integral», i va afirmar que no hi ha cap justificació per aplicar l'esmentada llei. El conseller també va mostrar-se confiat en el paper de la policia catalana davant les mobilitzacions de resposta a la sentència del procés i va dir que el cos les afrontarà «garantint el dret fonamental de qualsevol ciutadà a manifestar-se».