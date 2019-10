S'acaba el termini de la JEC per la retirada d'estelades, llaços i cartells d'edificis públics

A les 15 hores d'avui divendres s'ha acabat el termini que la Junta Electoral Central (JEC) va donar al president de la Generalitat, Quim Torra, per la retirada d'estelades, llaços i cartells d'edificis públics. La JEC va prendre aquesta decisió en resposta a una denúncia de Ciutadans i després de rebutjar les al·legacions presentades per la Generalitat. A més de donar l'ordre, la JEC també va advertir Torra de "mesures penals" en cas d'incompliment. Concretament, la JEC demana que es retirin estelades, llaços grocs, fotografies de candidats, pancartes, cartells o "qualsevol altre símbol partidista que contingui imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades per qualsevol de les entitats polítiques que concorren a les eleccions".

Segons la JEC, es tracta d'una "reiteració en l'incompliment de l'obligació de neutralitat dels poders públics que ja es va produir en l'anterior procés electoral" i, per tant, insta el president de la Generalitat de Catalunya "perquè de manera immediata adopti totes les mesures necessàries per retirar dels edificis públics de l'Administració de la Generalitat i de totes les entitats vinculades o dependents d'aquesta Administració" de símbols que considera partidistes.

A més, Torra, segons la JEC, ha de garantir que "s'exerceixi una vigilància permanent perquè no es tornin a col·locar durant el període electoral cap d'aquests símbols partidistes" i requereix a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que informi a la Junta si dins del termini previst s'ha complert l'ordre.

Torra ja va rebre un requeriment semblant abans de les eleccions del passat 28-A i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el jutjarà per un presumpte delicte de desobediència el pròxim 18 de novembre. Aquest mateix tribunal va instar Torra la setmana passada a retirar la pancarta de la façana del Palau de la Generalitat sobre "presos polítics i exiliats". Divendres passat, es va treure la pancarta i es va substituir per una altra en favor de la llibertat d'expressió.