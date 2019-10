Trump insta Ucraïna i la Xina a iniciar una «gran recerca» sobre els Biden

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha instat les autoritats ucraïneses i xineses a iniciar una «gran recerca» sobre les presumptes irregularitats comeses per l'exvicepresident Joe Biden i el seu fill, Hunter, malgrat que precisament les seves suposades pressions sobre aquest tema serveixen com a munició als demòcrates per a un possible judici polític. «Crec que, si fossin sincers sobre el tema, iniciarien una gran recerca sobre els Biden», va dir Trump, que va al·ludir explícitament a Ucraïna i la Xina abans de partir cap a Florida. «Diria al president Zelenski que, si fos jo, recomanaria iniciar una recerca sobre els Biden», va insistir. Trump ha revifat la sospita que el número dos de l'Administració de Barack Obama va intercedir en favor del seu fill, directiu d'una empresa energètica, en un moment clau, amb Biden com a favorit per ser candidat demòcrata.