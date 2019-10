El TSJC suspèn el judici contra la Mesa i Boya previst del 19 al 22 de novembre

El lletrat de l'administració de justícia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès aquest divendres el judici contra els exmembres de la Mesa del Parlament i la diputada de la CUP Mireia Boya que estava previst del 19 al 22 de novembre. Els advocats de les dues parts tenen vistes aquells dies assenyalades amb caràcter previ. Per evitar noves suspensions, i tenint en compte el nombre de parts afectades, el lletrat les convoca a una reunió l'11 d'octubre per establir una data que li convingui a tothom. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Lluís Guinó i Mireia Boya seran jutjats per un delicte de desobediència.