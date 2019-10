Tusk diu que la proposta de Johnson no convenç la UE

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va comunicar ahir al primer ministre britànic, Boris Johnson, que l'alternativa d'acord per a un Brexit ordenat que ha presentat no convenç el bloc, encara que els Vint-i-set continuen «oberts» al diàleg. Londres va enviar el dia anterior a Brussel·les un primer text jurídic amb els detalls del pla alternatiu de Johnson per a la salvaguarda irlandesa, l'anomenat 'backstop' que la UE va pactar amb l'anterior Govern britànic per evitar la tornada a una frontera 'dura' a l'Úlster i protegir el Mercat Únic.

Quan encara falta una anàlisi profunda de la proposta, Brussel·les va valorar alguns avanços, però va advertir que continua havent-hi bastants «punts problemàtics» i que hi ha «moltes preguntes sobre el text a aclarir», en paraules d'una portaveu comunitària. Tusk, per la seva banda, va parlar ahir tant amb Johnson com amb el primer ministre irlandès, Leo Varadkar, per abordar amb ells la situació, a menys d'un mes per a la data prevista per al Brexit. «El meu missatge al Taoiseach Leo Varadkar: Estem plenament amb Irlanda. El meu missatge al primer ministre Boris Johnson: Continuem oberts, però encara no convençuts», va escriure Tusk al seu perfil de Twitter, per informar de les seves converses.

Tampoc ha convençut la proposta de Johnson als eurodiputats que formen el grup per al Brexit en el Parlament europeu i que van ser informats ahir dels detalls pel negociador europeu, Michel Barnier. Els eurodiputats creuen que el pla «no s'acosta ni remotament» al que es va acordar entre Brussel·les i Londres per a la salvaguarda irlandesa, a més de «no abordar els veritables problemes que necessiten ser resolts», és a dir, la qüestió de com protegir els acords de pau de Divendres Sant, la integritat del Mercat Únic i l'economia de l'illa. «Encara que ens mantenim oberts a solucions viables, legalment operatives i serioses, la proposta britànica es queda curta i suposa allunyar-se significativament dels compromisos i objectius comuns», va resumir el grup de l'Eurocambra en un comunicat.



«Intent de creuar l'abisme»

Per la seva banda, Johnson va afirmar que el pla presentat el dimarts és «un intent genuí de creuar l'abisme» i demostra que el Govern britànic «s'ha mogut», a l'espera que la resposta formal de l'altra part. Johnson ha descrit com una «concessió» la seva iniciativa, que planteja permetre quatre anys el comerç de béns amb Irlanda del Nord però trencar la unió duanera.