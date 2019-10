Una acció inspirada en Martin Luther King i Gandhi

ANC i Òmnium van fer públic ahir un manifest amb motiu de la convocatòria de les marxes en què asseguren que «hem decidit avançar. Ho hem fet molts cops en la història d'aquest país, farcida de lluites veïnals, laborals, vagues i manifestacions. Hem estat i som un poble tossudament alçat, llavor de moltes lluites, que no s'ha conformat mai i que sempre ha lluitat per avançar»,

Segons el manifest, «l'Estat ha decidit que la seva unitat territorial és innegociable i que aquesta condició està per sobre de qualsevol dret, també per sobre de tots aquells pels quals els nostres pares, avis i besavis van lluitar. Anys i dècades d'avenços i lluites als carrers». ANC i Òmnium asseguren que «l'Estat espanyol, els seus estaments de poder, pretenen vulnerar drets fonamentals. Els vol criminalitzar, i ens vol fer creure que votar és un delicte; que manifestar-se massivament és un delicte; que dissentir no està permès. I que plantar cara a les desigualtats és motiu d'empresonament». «No se'n sortiran», conclouen. Per això proposen «plantar cara de manera no-violenta per defensar aquells drets pels quals no només val la pena lluitar, sinó que és obligat fer-ho». El manifest recorda la vaga de la Canadenca en què «milers de treballadors van plantar cara a l'Estat, a la seva força i a la repressió per defensar drets fonamentals, conscients que aquella lluita era justa, i que calia deixar-hi la pell. I se'n van sortir». I també recorda altres accions de protesta en què asseguren inspirar-se les cinc marxes convocades, com la de «Martin Luther King l'any 1963, arribant fins a Washington». «Abans ho havia fet Gandhi, durant la Marxa de la Sal», apunten.

El manifest conclou que «cada poble fa el seu camí. Nosaltres també. Sempre hi ha camí. No l'hem abandonat mai i no donarem mai per perduda cap batalla. Davant de la injustícia, més solidaritat; davant la repressió, més mobilització».