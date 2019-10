Ajornat el judici als membres de la mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ajornar ahir el judici als membres sobiranistes de la mesa del Parlament i d'una exdiputada de la CUP, que havia de començar el 19 de novembre, ja que dos dels lletrats de la defensa tenien prèviament fixades altres vistes per a aquells dies.

Segons va informar ahir en un comunicat el TSJC, la sala civil i penal d'aquest tribunal va acordar suspendre la data d'aquell judici, que s'havia de celebrar entre els dies 19 i 22 de novembre, després de rebre la documentació de dos lletrats de la defensa sobre la coincidència amb altres judicis.

La sala civil i penal del TSJC va convocar tots els advocats d'aquest cas a una reunió divendres que ve 11 d'octubre per fixar una nova data per al judici, en la qual tots els advocats hauran de presentar les seves respectives agendes per «evitar noves suspensions».

En concret, els advocats que tenien agendats altres judicis prèviament són els d'Anna Simó i Joan Josep Nuet, tots dos membres de la mesa del Parlament en la legislatura anterior, sota la presidència de Carme Forcadell.

Els exmembres de la mesa que seran jutjats acusats d'un delicte continuat de desobediència al Tribunal Constitucional són Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó i Joan Josep Nuet, i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.