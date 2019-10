Els aranzels de Trump reduiran el PIB de l'Estat en 365 milions d'euros

La imposició d'aranzels per part de l'Administració Trump a una sèrie de productes espanyols suposarà una nova trava al creixement de l'economia espanyola que es traduirà en una retallada del PIB de 400 milions de dòlars (365 milions d'euros).

Així ho calcula la companyia especialitzada en assegurances de crèdit i de caució Solunion a través d'un informe dut a terme pel seu accionista Euler Hermes sobre les conseqüències dels aranzels imposats pels Estats Units a la Unió Europea.

En el seu conjunt, les exportacions europees afectades sumen un total de 37.000 milions d'euros de mercaderies de la UE, la qual cosa equival al 8% de les exportacions totals comunitàries als EUA. Els béns gravats són principalment aeronaus, productes agroalimentaris, begudes, maquinària, paper i tèxtils. Per sectors, els avions tindran aranzels del 10% en comparació amb el 0% anterior, mentre que els altres productes aconseguiran el 25% en comparació amb una mitjana pròxima al 4%. S'estima que l'impacte total en el creixement del PIB de la UE serà de menys de 0,1 punts percentuals, amb una pèrdua global estimada d'exportacions anuals de 8.600 milions de dòlars (7.830 milions d'euros). Els cinc països més afectats per aquesta decisió són el Regne Unit (1.400 milions de dòlars o 1.275 milions d'euros), França (1.100 milions de dòlars o 1.000 milions d'euros), Alemanya (900 milions de dòlars o 820 milions d'euros) i Espanya (400 milions de dòlars o 365 milions d'euros), ja que són els països que van concedir les ajudes a Airbus, que ara l'Organització Mundial del Comerç (OMC) considera il·legals, la qual cosa li ha portat a habilitar als Estats Units a imposar aquests aranzels.

D'altra banda, el Govern espanyol va convocar ahir l'ambaixador nord-americà a Espanya per transmetre-li el seu «rebuig frontal» a l'anunci d'aranzels contra productes espanyols, segons va informar el Palau de la Moncloa.

En un comunicat, el Govern, encara que insisteix en la seva voluntat d'acord, va advertir que si l'Administració dels Estats Units rebutja el diàleg amb la UE, «el Govern espanyol reaccionarà de manera immediata amb fermesa i claredat» per defensar els interessos de ciutadans i empreses espanyols. «S'activaran totes les mesures legals al seu abast, dins del marc multilateral i en dreta coordinació amb la Comissió Europea i els nostres socis europeus», deia ahir el comunicat. La convocatòria a l'ambaixador Duke Buchan, una mesura de protesta diplomàtica més intensa que el mer enviament d'una «nota verbal», l'ha fet el secretari d'Estat per a la UE, Marco Aguiriano.

El Govern considera «inacceptables» les sancions provisionals anunciades per l'Administració de Trump, si bé està «segur» que Espanya i Europa hi sabrà respondre i farà front a les mesures proteccionistes, ja que «Europa també és gran i és un dels moments per demostrar-ho». Així ho va indicar la portaveu del Govern en funcions, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. «Les sancions provisionals anunciades pel Govern nord-americà ens semblen i són inacceptables», va dir Celaá, a qui es va sumar instants després el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, davant la possible imposició d'aranzels, que afectaria sobretot Itàlia, França, Alemanya, Regne Unit i Espanya, amb especial incidència en productes com el vi, l'oli, cítrics, embotits i formatge.