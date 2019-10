Berga serà la sortida d'una de les cinc marxes d'ANC i Òmnium per la sentència

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium impulsaran cinc marxes populars i massives des de diferents punts del país amb confluència a Barcelona per respondre a la sentència de l'1-O. Una d'aquestes marxes tindrà la capital del Berguedà com a punt de sortida.

Sota el títol «Marxes per la Llibertat», l'acció tindrà lloc dies després que es faci pública la sentència, en una data que l'organització farà pública properament, segons va avançar ahir en un comunicat. A més de Berga, la marxa arrancarà des de les ciutats de Girona, Vic, Tàrrega i Tarragona i es recor-reran a peu 100 quilòmetres durant tres dies per confluir a la capital catalana.

La iniciativa, inspirada, segons explicaven ahir les dues entitats en el comunicat, «en altres marxes pacífiques històriques», vol ser «una resposta de país en favor de la llibertats dels presos polítics, els exiliats, en contra de la repressió i per reivindicar el dret a l'autodeterminació». D'altra banda, el mateix dia que el Tribunal Suprem (TS) faci pública la sentència, l'ANC i Òmnium convocaran concentracions a les 8 del vespre en diferents punts del país.

Al llarg dels tres dies es recorreran 100 quilòmetres dividits en cinc etapes de 20 quilòmetres aproximadament cadascuna. El primer i segon dia hi haurà dues etapes i el tercer una, perquè es preveu arribar a Barcelona al migdia. En el cas de la sortida de Berga, el primer dia es pretén recór-rer, al matí, el tram Berga–Navàs i, a la tarda, el de Navàs–Manresa. El segon dia es farà la ruta Manresa–Vacarisses i Vacarisses–Sant Quirze del Vallès, mentre que el tercer dia s'arribarà des de Sant Quirze a Barcelona. La marxa que sortirà de Tàrrega arribarà el primer dia a la tarda a Igualada, d'on se sortirà l'endemà cap al Bruc. El tercer dia se sortirà de Martorell en direcció a Barcelona.

Les entitats busquen implicar tot el territori, de manera «transversal» i «plural», i retornar a la ciutadania el paper «protagonista» de les mobilitzacions, segons explicaven ahir ambdues entitats socials. La ciutadania hi pot participar sense l'obligatorietat de completar les etapes senceres. Per a la gent que no pugui acabar una etapa, hi haurà equips de voluntaris que s'encarregaran de la seva assistència amb vehicles propis. També s'estan habilitant espais especials i gratuïts perquè els que no puguin tornar al seu domicili puguin dormir en espais com poliesportius, segons les entitats. Amb tot, l'organització fa una recomanació perquè «tothom hi participi en la mesura de les seves possibilitats». La iniciativa va posar en marxa ahir mateix una pàgina web, www.marxesperlallibertat.cat, en què s'avança que cadascuna de les etapes s'iniciarà i acabarà en nuclis urbans, que són punts de replegament i avituallament, on es podrà dinar, sopar i fins i tot dormir. Les entitats avisen que per a les marxes no cal cap inscripció prèvia, només cal reservar «per tenir dret als avituallaments i les pernoctacions».