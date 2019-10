La Fiscalia Antiterrorista assumeix la investigació de l'atac amb ganivet a París

Un policia bloqueja el carrer de París on hi va haver l'atac

La Fiscalia Antiterrorista de París ha assumit les investigacions de l'atac amb ganivet executat dijous a la Prefectura de la Policia de la capital de França, segons fonts oficials. L'assaltant, que treballava al departament informàtic de la Direcció d'Intel·ligència de la Prefectura de Policia (DRPP), va matar quatre persones, tres de les quals policies, a ganivetades abans que morís tirotejat per un altre agent.

Fonts de la Fiscalia Nacional Antiterrorista van confirmar que han assumit la investigació, segons fonts de l'organisme citades per la cadena de televisió francesa BFMTV. Aquesta mateixa cadena va indicar que darrere de la decisió hi ha l'anàlisi del telèfon mòbil de l'atacant i les primeres investigacions al voltant de la seva personalitat.

La dona del sospitós va asse-nyalar durant la jornada davant les autoritats que el seu marit havia tingut visions la nit anterior i actuava de manera «incoherent».

La seva vídua va ser detinguda poc després de l'atac i, en les seves declaracions davant les autoritats, va assegurar que el seu marit va actuar de manera «incoherent» i que fins i tot, durant la nit prèvia, es va despertar sobresaltat i va dir que tenia visions, segons fonts consultades per Franceinfo.

L'agressor, la identitat del qual no va transcendir, treballava com a funcionari a les instal·lacions policials. La dona del sospitós va explicar que el seu marit, que tenia el 70% de sordesa, no se sentia reconegut pels seus caps.

La portaveu del Govern, Sibeth N'Diaye, va aclarir que no hi ha pistes que apuntin a una «eventual radicalització de l'autor dels assassinats», tot i que dimecres diversos mitjans van apuntar cap a una suposada conversió recent a l'islam.