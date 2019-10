El Govern central demana al Constitucional que avisi Torrent que pot incórrer en un delicte

El Govern central presentarà davant el Tribunal Constitucional dos incidents d'execució de sentència perquè anul·li part de la resolució aprovada pel Parlament el 25 de juliol, de reprovació del rei, i adverteixi el seu president, Roger Torrent, que pot incórrer en un delicte. Segons va apuntar el ministre de Política Territorial en funcions, Luis Planas, podria tractar-se d'un delicte de desacatament, encara que caldria examinar quin tipus jurídic es pot aplicar si Torrent i la resta de membres de la mesa del Parlament no compleixen les sentències del Constitucional.

En aquest sentit, va reiterat que el Govern central també té intenció de recórrer les resolucions del Parlament de la setmana passada, però que encara no sap quin mecanisme utilitzarà, si serà un recurs ordinari davant el TC, prèvia consulta al Consell d'Estat, o serà via un nou incident d'execució. En els incidents d'execució acordats ahir, el Govern central demana la nul·litat de les resolucions del 25 de juliol, però també que el TC faci «una clara advertència» a Torrent i els membres de la mesa perquè «s'abstinguin de qualsevol actuació contrària» a les seves sentències perquè tindrien responsabilitats jurídiques i penals.

Per la seva banda, Torrent va recriminar al Govern espanyol que els recursos que ha aprovat presentar al TC no resoldran el conflicte «de naturalesa política» obert amb Catalunya. Torrent va defensar que a la cambra catalana «s'hi ha de poder parlar de tot» i no només d'allò que agradi al Govern espanyol.