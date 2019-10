Rajoy i González defensen que calen «grans acords»

Els expresidents del Govern Felipe González (PSOE) i Mariano Rajoy (PP) van coincidir ahir a defensar la necessitat d'arribar a grans acords per formar un govern estable a Espanya després de les pròximes eleccions del 10 novembre, ja que consideren que sense majories no és possible governar.

«Cal reestabilizar el país, dotar-lo de govern i de propòsit», va manifestar González, que va advocar per «recuperar el temps» davant una «paràlisi institucional» que va considerar «incomprensible».

D'aquesta manera, en un escenari a què González va referir-se com el del «pluripartidisme», Rajoy va avisar que «no és possible» governar sense majories i va mostrar-se partidari «d'un pacte a quatre anys».

Així, tot i que va rebutjar exigir res a l'actual líder del PP, Pablo Casado, Rajoy va remarcar que «pretendre governar sense majoria, amb 120 o 130 diputats, no és possible». Rajoy va recordar que després dels comicis generals del 2015 ell mateix va proposar una «gran coalició» als socialistes i a Ciutadans que seguís el «model d'Europa» i que trenqués el que, segons ell, és «una tradició absurda entre els partits».

«L'èxit que vaig tenir és conegut per tots i no entraré en detalls, però després es van repetir les eleccions el 2016 i vaig tornar a plantejar el mateix, tampoc vaig tenir gaire èxit, però, almenys, vaig aconseguir que Ciutadans ens donés suport i vam assolir 169 diputats quan la majoria era de 176», va recordar Rajoy, que va destacar que va permetre aprovar dos pressupostos, els últims encara vigents en l'actualitat.

Per la seva part, González va recordar que la seva posició no ha canviat des del 2016. «Els partits que no tenen la possibilitat de formar govern no poden impedir que es formi un govern», va subratllar. «Han de facilitar que es formi govern. Si és de majoria, millor, i si no és de majoria, es poden pactar els temes fonamentals, que els tenim a dins, en la relació amb Europa i en algunes reformes estructurals que estan massa endar-rerides, això es pot pactar, encara que no estigui al govern», va afirmar González.

Rajoy, finalment, va assegurar que, amb l'arquitectura parlamentària que hi ha actualment, és «molt perillós» obrir una reforma de la Constitució «sense saber on acaba». González va afirmar que ell «era partidari de fer una reforma federalitzant» i va remarcar que la Constitució és «resilient»