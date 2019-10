Rivera aixeca el veto al PSOE i s'obre a pactar-hi després de les eleccions del 10-N

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha aixecat finalment el veto al PSOE obrint la porta a pactar amb Pedro Sánchez després de les eleccions del 10-N. Com a contrapartida, Rivera ha demanat al líder del PSOE i president en funcions que accepti un decàleg "de reformes de gran calat", entre les quals hi hauria frenar el president de la Generalitat, Quim Torra. "Tot el que pugui passar en el futur d'aquest país passa perquè el PSOE canviï d'aliats i esculli bé quins són els seus adversaris", ha afirmat el líder de Cs en el seu primer míting de precampanya aquest dissabte a Madrid. "Sánchez està a temps de rectificar i trencar els seus acords amb Otegi a Navarra i amb Torra a la Diputació de Barcelona i a les alcaldies I també de donar suport a la moció de censura contra Torra, és aquest dilluns, hi és a temps", ha continuat Rivera. "Jo proposo un gran pacte que passaria per abaixar el volum de Torra i donar veu als espanyols. N'estic fart ja", ha sentenciat el president de Cs.

"Sánchez té una gran oportunitat aquest dilluns per començar a canviar i tot passa per donar suport a la moció de censura contra Torra i per la convivència", ha insistit Rivera. "Cal dir-li al Le Pen de la política espanyola que ja n'hi ha prou", ha afegit el líder de Cs, que ha afirmat que Espanya necessita "coratge, valentia i negociar amb els diferents per posar-se en marxa". "Els protagonistes han de ser el espanyols que treballen, que paguen els seus impostos i que veuen com el país segueix bloquejat", ha assenyalat el president de Cs, que ha presentat un eslògan de campanya pel 10-N amb el lema 'Espanya en marxa'. "És hora de parlar de solucions i de futur. Estem aquí perquè Sánchez no ha estat capaç d'arribar a un acord ni amb els seus socis", ha volgut recordar Rivera, que ha posat sobre la taula "deu grans pactes nacionals" per superar el bloqueig. "Necessitaran de molts escons, molt sentit comú i molt poc sectarisme", ha reflexionat en veu alta el líder de la formació taronja.

Rivera s'ha compromès una vegada més a trucar el president del PP, Pablo Casado, la mateixa nit del 10-N si sumen majoria i ha fet un pas més incloent el PSOE dins la ronda de contactes. "Em comprometo també a convèncer el PSOE que rectifiqui i que torni al constitucionalisme, d'on mai hauria d'haver sortit", ha afirmat el líder de Cs. "Que torni a asseure's amb nosaltres per donar suport o per liderar, depenent del que diguin els espanyols a les urnes, aquestes reformes", ha obert la porta Rivera. "Jo vull liderar aquestes reformes ja que Ciutadans va néixer per això. Qui millor que nosaltres per liderar un gran acord nacional, que prioritzi reformes per damunt de polítics i dogmes?", s'ha preguntat en veu alta el líder de Cs. " Si soc president demanaré consens, però si estic a l'oposició també", ha volgut deixar clar com a cloenda el líder de Cs.