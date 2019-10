Un jove assassina per gelosia a cinc persones a la ciutat tirolesa de Kitzbühel

Un austríac de 25 anys ha assassinat aquest diumenge, a la ciutat austríaca de Kitzbühel, a la seva exparella i el seu cònjuge, als pares i al germà d'ella, evidentment per "gelosia", ha informat la Policia.

El presumpte assassí s'ha presentat en una comissaria de la citada ciutat alpina cap a les 06.00, hora local, i ha revelat el crim que ha comès, ha indicat Walter Pupp, cap de l'Oficina de la Policia Criminal de l'Estat federat del Tirol.

"L'home de 25 anys ha posat una pistola i un ganivet en el taulell, al·legant que acabava de matar a cinc persones", ha precisat Pupp en una roda de premsa televisada en directe des de Kitzbühel, ciutat tirolesa coneguda com a balneari d'esquí i per ser cada any una de les principals seus de la Copa del Món d'esquí alpí.

La policia ha trobat els cossos sense vida de les cinc víctimes en l'habitatge de l'exnòvia del jove, on aquest, segons hauria relatat en l'interrogatori de les autoritats, s'ha presentat de matinada, aparentment amb la intenció de parlar amb ella, però el seu pare no l'ha deixat entrar.

L'home ha tornat a la seva casa per a buscar una pistola del seu germà i ha tornat amb ella a l'habitatge, on ha comès el múltiple crim, matant primer al pare de la noia quan aquest li ha obert la porta.

Totes les víctimes han estat assassinades per trets. El presumpte homicida, "conegut per ser una persona tranquil·la", que no tenia antecedents criminals i del qual "no es podia esperar" un acte violent, "admet la seva culpa i es mostra penedit", ha indicat indicar Pupp.