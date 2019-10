Sànchez, Forn, Rull i Turull, ratificats com a caps de llista de JxCat el 10-N

El Consell Nacional del PDeCAT, que es va celebrar ahir a Barcelona, va ratificar, tal com s'esperava, que els independentistes presos a Lledoners –Jordi Sánchez, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull– siguin els caps de llista de JxCat a les eleccions del 10-N. En concret, Sánchez encapçalarà la llista de Barcelona, Forn la de Girona, Rull la de Tarragona i Turull la de Lleida. Així doncs, JxCat torna a repetit la fórmula de les darreres eleccions i la principal novetat és que, aquest cop, també s'hi suma Joaquim Forn, tot i que aquesta vegada es van ratificar els candidats amb el 30% de vots en contra. Malgrat la imminència de la sentència, el president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va assegurar que aquesta és «la millor manera de plantar cara a l'Estat espanyol».

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ho va justificar per «l'excepcionalitat del moment polític» i va destacar «l'esperit d'unitat i transversalitat» del seu partit. Davant la imminència de la sentència, Bonvehí va demanar a l'Estat que sigui «justa» i això, segons va dir, «vol dir que els nostres companys que han estat injustament en presó preventiva i jutjats siguin absolts perquè no han fet cap delicte, només van defensar unes idees que no poden ser empresonades». «Per això tornen a encapçalar les nostres llistes, perquè és la millor manera de plantar cara», va assegurar. Durant el seu discurs, Bonvehí va voler enviar un missatge «d'escalf» al president del Govern, Quim Torra, que aquest dilluns s'enfrontarà a una moció de censura. «Demanem que es deixi d'utilitzar el Parlament per fins electorals i fer teatre», va assegurar Bonvehí en referència a Ciutadans, que és el partit que presenta la moció.

La CUP va ampliar fins a les dues del migdia d'avui el termini que havia de finalitzar aquesta mitjanit per votar l'única candidatura proposada per primera vegada en què la formació anticapitalista i independentista decideix concórrer a unes eleccions generals.