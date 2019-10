Les 9 claus del discurs de Borrell davant l'Eurocambra

El candidat a alt representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha passat aquest dilluns l'examen davant del Parlament Europeu, pas previ a la seva previsible elecció, demà. Durant el seu discurs, el socialista ha evitat fer referència a Catalunya, al·legant que la seva tasca no serà "pronunciar-se sobre els problemes interns" de cadascun dels estats membre. "No diré res sobre un problema intern d'un país, tot i que sigui el meu", ha dit Borrell durant la seva compareixença davant la Comissió d'Afers Exteriors de l'Eurocambra, a preguntes del popular espanyol Antonio López-Istúriz.

1. Els nacionalismes



L'eurodiputat del PP li havia preguntat, a més de la política sobre Cuba i Veneçuela, pel paper del nacionalisme i el populisme als països membre. "Puc tenir una visió política general sobre allò que signifiquen els moviments populistes al món i estic convençut que bona part dels problemes geopolítics que tenim tenen arrels locals alimentades per noves dinàmiques sociològiques. Però no diré en aquest moment i en la funció a la que pretenc accedir res sobre el problema intern d'un país, encara que sigui el meu", ha dit.

El polític socialdemòcrata, català de naixement i antinacionalista declarat, ha subratllat que s'ha pronunciat "amb tota la fermesa que cal" respecte al populisme nacionalista a Catalunya en el seu càrrec com a ministre d'Exteriors d'Espanya i anteriorment. "Però també he de dir-li que, com a alt representant per a la política exteriors de la UE, la meva tasca no serà pronunciar-me sobre els problemes interns de cadascun dels països", ha respost Borrell, que va ser president l'Eurocambra entre el 2004 i el 2007, a l'eurodiputat del Partit Popular Antonio López-Istúriz

2. Kosovo, el seu primer viatge oficial



Durant la compareixença, Borrell ha dit que "mai" ha estat a Kosovo per "raons òbvies", però s'ha compromès a anar a Pristina i fer dels Balcans una de les "grans prioritats" del seu mandat. Ha negat que la negativa d'Espanya a reconèixer la independència de Pristina sigui un "problema" mentre tampoc la reconeguin la Xina o els Estats Units, però ha dit que a la UE estan "units" en la política d'implicar-se en la situació a Kosovo i Sèrbia, independentment del reconeixement. "Han d'assolir un acord, és important", ha afirmat, instant Sèrbia a "implicar-se en un total, profund i sincer diàleg" amb el seu veí.

"Podeu estar segurs que aquest serà un dels temes que més prendré en consideració", ha remarcat Borrell sobre Kosovo, dient que l'status-quo "no és sostenible".

Segons Borrell, si la UE no és capaç de resoldre la situació als Balcans, que són el seu "veïnat immediat", serà "difícil" que pugui actuar de forma geopolítica a la resta del món.

3. Abengoa i els 'indis'



Durant la vista oral per accedir al càrrec d'Alt Representant, els eurodiputats també han demanat a Borrell pel cas Abengoa. "Sempre he rebutjat que hagi fet ús d'informació privilegiada, és cert que em van sancionar, però era una operació per 9.000 euros, el 7% de la meva cartera d'accions", ha justificat el socialista.

Borrell ha assegurat que va perdre "300.000 euros" amb Abengoa, i ha restat importància a la sanció, tot i admetre que va fer una operació "en un moment inapropiat".

"Creu que algú amb informació privilegiada l'utilitza només per vendre el 7% de la cartera?", ha preguntat, ironitzant que "tant de bo totes les operacions d'informació privilegiada fossin com aquesta".

Borrell també ha promès vendre's les seves accions a Iberdrola, després dels dubtes despertats per una eurodiputada dels Verds, Markéta Gregorová. "Ja sé que ha estat objecte de gran preocupació que tingui invertits 12.000 euros a Iberdrola. Si tant els preocupa, demà donaré ordre que es venguin", ha dit, remarcant però que, des de la seva perspectiva, les accions no eren "un problema de cap classe".

En una de les intervencions, un eurodiputat també ha retret a Borrell els seus comentaris sobre la independència dels Estats Units i el fet que es van crear "matant quatre indis". "Sobre la cita dels indis, ja vaig demanar disculpes, va ser una expressió desafortunada", ha admès.

4. Prioritats del mandat



"La UE ha d'aprendre a utilitzar el llenguatge del poder", ha defensat Borrell. En aquest sentit, ha reivindicat que la UE ha de reforçar el seu rol internacional i evitar quedar-se empetitida enmig de la confrontació entre els EUA i la Xina.

Pel que fa a les seves prioritats com a Alt Representant, Borrell també ha destacat la necessitat de "reiniciar" les relacions transatlàntiques, impulsar reformes als Balcans i una "nova estratègia" a l'Àfrica, especialment en vista a gestionar l'afer migratori.

En aquest sentit, Borrell ha dit que la Unió Europea "no es pot permetre, cada estiu" discussions sobre com i on acollir els refugiats a la deriva que arriben en embarcacions com la de Pro Activa Open Arms. "Hem de tenir un acord que automàticament ens permeti tenir la gent a terra, i després decidir què en fem", ha defensat.

El socialista espanyol també ha remarcat que "l'ordre multilateral", el "respecte als drets humans" i els "objectius climàtics" centraran la seva acció com a cap de la diplomàcia europea.

5. Veneçuela i Cuba



Borrell s'ha oposat a aplicar sancions que no siguin individuals a Veneçuela. "Estic en contra de sancions que afectin més al país", ha dit mostrant la seva preocupació per la seva situació humanitària.

Borrell s'ha enfrontat a l'eurodiputat de Vox, Hermann Tertsch, per Veneçuela i Cuba.

"Estic en contra de les accions col·lectives que perjudiquen el poble", ha respost Borrell a l'ultradretà, que ha defensat sancions més dures contra el govern de Nicolás Maduro.

Sobre el règim cubà, Borrell ha apostat per continuar amb "la política de contacte" perquè, segons ell, "un aïllament no condueix a res".

"Per Cuba ha passat fins i tot el Papa", ha remarcat el socialista, desencadenant més crítiques de Tertsch.

En la seva rèplica, Borrell ha admès que Cuba "no és un país magnífic", però ha defensat mantenir-hi relacions i ha recordat que molts líders internacionals l'han visitat. "Només faltem nosaltres", ha dit, referint-se a l'estat espanyol.

6. Drets humans



El candidat a Alt Representant ha defensat que la UE és "un far en la defensa dels drets humans, més que ningú al món" i que això ha de ser "integral" en les seves polítiques.

En aquest sentit, s'ha compromès a reforçar les clàusules sobre drets humans en els acords bilaterals amb tercers països. "Us garanteixo que per mi els drets humans no són la flor que corona un tractat comercial, seran la part integral quan fem l'acord, i durant la supervisió de la seva aplicació", ha dit.

7. Aràbia Saudita



L'eurodiputada de Podemos, Idoia Villanueva, ha recriminat a Borrell la venda d'armes a l'Aràbia Saudita per part del govern de Pedro Sánchez, del qual encara en forma part, per la seva implicació a la guerra del Iemen.

Borrell ha assegurat que el govern socialista va "complir amb els compromisos" de l'executiu popular anterior i que no s'ha produït cap altra venta a l'Aràbia Saudita.

"No vinc aquí per rendir comptes de la política exterior d'Espanya", s'ha queixat.

8. Rússia



Borrell també ha negat que estigui "en contra" de Rússia, però ha reiterat que "existeix una amenaça" provinent d'aquest país.

"Mai vaig dir que fos un enemic", ha afirmat, lamentant que els russos "sobreactuessin" quan va afirmar en una entrevista que el Kremlin tornava a ser una amenaça.

Durant la sessió de control, Borrell s'ha compromès a continuar la implicació de Brussel·les als veïns de l'est, especialment a Ucraïna. "Si realment volem fer front al repte de l'est, cal crear un anell de països democràtics i pròspers", ha defensat.

9. Israel i Palestina



Borrell ha assegurat que la seva posició sobre el conflicte àrab-israelita no és "anti-jueva", sinó que busca "la convivència pacífica" entre dos pobles. Així, ha reiterat que continuarà defensant una solució a la regió que passi per l'existència de dos estats, l'israelita i el palestí.

Una audiència amb aplaudiments

Tot i que hi ha hagut diverses preguntes sobre el cas d'Abengoa, les accions d'Iberdrola o els comentaris sobre els indis als Estats Untis, Borrell no ha trobat gaires entrebancs durant l'audiència, i fins i tot ha rebut en diverses ocasions els aplaudiments d'alguns eurodiputats.

Durant la seva intervenció, Borrell ha ironitzat en diverses ocasions amb els eurodiputats que la carpeta d'exteriors podria equivaldre, en alguns moments, a una "missió impossible". També ha fet broma sobre el Brexit, assegurant que la Unió Europea és un club on ningú hi és per la força i tothom en pot marxar "si troba la porta de sortida".

Borrell ha dit que mai actuarà contra els estats membres de la Unió Europea perquè, segons ell, l'Alt Representant, "no és un ministre d'Exteriors" de la UE, sinó que ha de representar el posicionament comú dels diversos membres.

"Tenim històries diferents, no podem tenir la mateixa relació amb els Estats Units des d'Espanya que des de Polònia. Però tenim una visió comuna del món, per defensar la nostra civilització, perquè nosaltres, els europeus, som una civilització, per la democràcia, la solidaritat i la prosperitat", ha dit en els seus comentaris finals.