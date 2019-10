Les empreses catalanes se senten preparades per a un Brexit sense acord

Les empreses catalanes han fet els deures i han preparat plans de contingència per afrontar un probable Brexit sense acord, sobretot en els sectors d'automoció, agroalimentari i bancari, els més exposats davant la incertesa econòmica de la sortida del Regne Unit. Les patronals, Foment del Treball i Pimec, fa setmanes que reben consultes del teixit empresarial davant les incògnites que planteja l'escenari polític i econòmic, preocupació que s'ha accentuat els últims dies, segons han reconegut les dues organitzacions.

«Les empreses ja tenen plans de contingència, però hi ha preocupació per la incertesa. Nosaltres els recomanem que es preparin per al pitjor», ha assegurat el director d'Internacional de Foment, Kilian García. La majoria de les consultes procedeixen dels sectors d'automoció i agroalimentari, alguns dels més sensibles als canvis que vindran amb el Brexit, i els que tenen més pes a Catalunya, amb una important activitat exportadora.

El director de Relacions Internacionals de Pimec, Jacint Soler, ha destacat la preocupació per «les disrupciones logístiques» que es poden produir davant la introducció de controls duaners. «Si un camió triga ara un dia i mig a arribar al Regne Unit, a partir del Brexit pot ser que tardi quatre. Les companyies han de tenir això en compte i preparar les seves existències», ha advertit.

D'altra banda, subsectors com el de la fruita tenen clar que una sortida del Regne Unit de la Unió Europea, dura i sense acord, els perjudicarà pels controls duaners i els posarà traves per moure una mercaderia que és perible. Per la seva banda, els productors de cava han dissenyat també plans per preveure els diferents escenaris.

Precisament, el ministre britànic del Regne Unit a la UE, Stephen Barclay, va advertir fa poques setmanes durant una visita a Espanya que el sector del cava, on destaquen firmes com Freixenet i Codorniu, serà un dels més afectats per un Brexit dur. El Regne Unit va ser el quart país receptor de les exportacions de cava catalanes el 2018, segons dades del Consell Regulador del Cava, amb 21,7 milions d'ampolles, només superat per Alemanya, Bèlgica i EUA.

En el sector de l'automoció, el principal fabricant d'automòbils a Espanya, Seat, assegura que està preparat per als «diferents escenaris que hi ha sobre la taula», encara que reclama «claredat» per poder prendre decisions. «Necessitem un marc clar de relació», han apuntat fonts de la companyia, que disposa d'una estratègia en línia amb la del grup Volkswagen, al qual pertany. Els últims anys, les vendes de Seat en el Regne Unit han incrementat, contra la tendència del mercat, el que ha permès a la marca espanyola guanyar quota de mercat.

Des del sector bancari, un altre dels exposats a un Brexit dur, el Banc Sabadell, que va adquirir el banc britànic TSB el 2015, ha tret ferro a les potencials conseqüències que puguin derivar-se d'aquest escenari. «L'impacte en el TSB d'un escenari en el qual no hi hagués acord seria simplement el que tindria en l'economia del Regne Unit i el mercat hipotecari i immobiliari del país», subratllen fonts del Sabadell. Afegeixen que TSB és un banc retail domèstic «sense operacions comercials fora del Regne Unit» i amb un perfil de risc baix.

Sobre el sector turístic català, on el Regne Unit aporta el 10,9% del total de visitants que arriben a Catalunya i es posiciona com a segon país que més turistes aporta, la Generalitat monitora cada 15 dies la situació amb dades d'unes 2.800 agències. De moment, entre el gener i el juliol d'aquest any s'ha registrat un descens del 2,6% en el nombre de britànics a Catalunya.

Sobre les farmacèutiques catalanes, aquestes tenen escassa exposició al Regne Unit, encara que han reforçat les seves existències de medicaments davant possibles problemes de mobilitat a les fronteres si escau un Brexit dur. El Regne Unit aporta menys del 3% dels ingressos del farmacèutic Almirall, i en el cas de la multinacional d'hemoderivats Grifols, aquesta té una filial allà des del 1979, encara que aquest mercat té poc pes en termes de facturació.



Compliment de la llei

Les patronals també han recollit la preocupació dels empresaris sobre com es garantirà el compliment de la llei de protecció de dades i la situació en què quedaran els residents britànics a Espanya i els espanyols que viuen al Regne Unit. El soci president de la consultora de negoci Axis Corporate, Casimiro García, creu que el principal problema és la incertesa, que «no permet prendre decisions», el que ha portat moltes firmes a posar ja en marxa els seus plans B «perquè no poden esperar a l'últim moment». «Un Brexit dur afectarà tots els sectors», ha advertit.